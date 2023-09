AS Monaco - RC Lens : La composition probable du RC Lens

Le RC Lens doit faire face à un nouveau gros morceau après Rennes et le Paris Saint-Germain, pour cette 4ème journée Ligue 1. La fin de semaine a été chargée en émotions avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, et le dernier jour du mercato. Retour au terrain et rappel des forces actuellement disponibles pour Franck Haise, avec la composition probable du racing au coup d'envoi ce soir (21h00, sur Canal+).

Frankowski étant blessé, le poste de piston droit soulève la principale interrogation. Ruben Aguilar ne sera pas qualifié, et Julien Le Cardinal a été prêté, avec option d'achat, à Brest. On devrait donc retrouver Florian Sotoca à ce poste, comme en fin de saison dernière.

Devant, Elye Wahi devrait encore être estimé beaucoup trop juste pour débuter. Morgan Guilavogui est la solution naturelle, lui a qui a été buteur le week-end dernier au Parc des Princes.

Les solutions en cours de match devraient faire figurer Wahi évidemment, mais aussi Weslay Saïd, de retour de blessure, ou Oscar Cortès (attaquant ou piston).

Compo probable:

Samba - Gradit, Danso, Medina - Sotoca, Machado - Abdul Samed, Diouf - Thomasson, Fulgini - Guilavogui.