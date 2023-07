Match de préparation: Lens - Sochaux

Le RC Lens clôture ce samedi son stage à Divonne-les-bains, avec pas moins de deux rencontres au programme. La première, face à Sochaux, à 11h30, et la seconde face à Dijon, à partir de 16h00.

Franck Haise donnera ainsi un maximum de temps de jeu à tous les joueurs de son groupe. Poreba et Baldé manqueront à l'appel, touchés à la hanche. Jean Onana a quitté le club, tout comme Adam Buksa, pour la Turquie.

La dernière recrue Oscar Cortès est cependant bien là. Tout comme Ganiou et Bonte, venus renforcer le groupe.

Lens - Sochaux



Equipe de départ :

Leca - Le Cardinal, Sylla, Haïdara - Cortes, Pereira Da Costa - Abdul Samed, El Aynaoui - Thomasson, Sishuba - Guilavogui.