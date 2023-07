Match de préparation: Lens 2 -2 Amiens

Second match de préparation pour le RC Lens qui recevait l'Amiens SC au stade Blin d'Avion. En quatre fois 25 minutes, Franck Haise a passé une nouvelle large revue d'effectif, cette fois-ci avec l'apparition des internationaux sui sont revenus, et de Morgan Guilavogui. Le score final est de 2 buts partout.

Ce groupe lensois de première phase de préparation a confirmé avoir pléthore de solutions et une forte concurrence au milieu et devant, tout en ayant un manque quantitatif en défense. La semaine prochaine, le groupe pro partira en stage en Savoie, avec des tests face à Dijon et Sochaux samedi prochain, où l'importance du jeu déployé devra commencer à prendre davantage le dessus sur le pan athlétique.

Equipe de la fin de match :

Pandor - Herbin, Onana, Sylla - Pouilly, Bonte - Poreba, El Aynaoui - Sotoca, Sishuba - Guilavogui.

Buts lensois:

Saïd 8ème; Sotoca 73ème;



Buts amiénois:

Kakuta 19ème, 37ème.