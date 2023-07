Match de préparation: Lens 4 - 4 Dunkerque

Après une première semaine de travail, le RC Lens a rencontré ce matin (11h00) à Avion l'USL Dunkerque, pour une première rencontre de préparation sur les sept prévues avant la reprise du championnat.

Le score final a été de 4 buts à 3 pour Dunkerque (1-1 à la pause).

Après une bonne première période où Sotoca avait ouvert la marque (12ème), mais terminée sur le score de un but partout, Franck Haise avait considérablement fait tourner son effectif, avec la présence de nombreux jeunes issus des catégories de la formation.

On notera que les recrues Diouf et Spierings ont été alignées au début du match, mais seul Adrien Thomasson est resté sur la pelouse au début de la seconde période, comme unique joueur expérimenté. Alors à ses côtés, notamment la recrue Neil El Aynaoui et l'espoir Ayanda Sishuba. Andy Diouf est revenu sur la pelouse pour vingt minutes supplémentaires en fin de match.



Nolan Bonte avait permis à Lens de reprendre l'avantage (2-1, 52ème), avant que des erreurs défensives de la jeune garde sang et or ne permettre à Dunkerque de prendre l'avantage avec notamment deux pénalties, jusqu'à 4 buts à 2 (75ème).

Sishuba, qui avait déjà acquis un pénalty en début de seconde période (non transformé par Baldé), a de nouveau montré ses prétentions en se faisant justice à la 80ème minute (3-4).



Puisque le RC Lens reste le RC Lens, et que la concurrence va battre son plein dans l'effectif de Franck Haise cette saison, le racing est allé chercher l'égalisation grâce à Neil El Aynaoui sur un corner de Sishuba. Le jeune meneur de jeu est certainement la principale satisfaction du jour (4-4, 89ème).

Equipe de la fin de match:

Boukemouche - Pouilly, Apperry, Ganiou, Benabdelouahed - Diouf, El Aynaoui - Bonte, Sishuba - Baldé, Tormin.