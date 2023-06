Auxerre - Lens : 1 - 3 (score final, victoire)

Pour le dernier match de la saison, une équipe remaniée du RC Lens s'est imposée à Auxerre, sur le score de 3 buts à 1.

Les lensois n'auront pas négligé ce match, qui envoie les malheureux auxerrois en Ligue 2. Sans plusieurs de ses cadres (Fofana, Sotoca et Samba ont débuté sur le banc), le racing a manqué d'un peu de liant par rapport à ses dernières prestations, mais s'est quand même imposé assez aisément. Alexis Claude-Maurice a ouvert la marque à la 19ème minute, bien lancé par Loïs Openda. Le joueur prêté par Nice semble bien en jambes en cette fin de saison.

"ACM" a remis ça trois minutes après la pause, lancé à nouveau dans la profondeur mais cette fois-ci par Thomasson. L'une des tuiles de la soirée arrivera avec la sortie dur blessure de Kevin Danso (cuisse, 65ème).

Six minutes plus tard, Jean-Louis Leca se ratait sur un dégagement à la main, prenant par surprise son propre défenseur mais pas Niang (1-2, 71ème).

Deiver Machado concluait son excellente saison devant Openda juste après (74ème), mais Sotoca avait était préalablement en position de hors-jeu.



Loïs Openda est entré définitivement dans l'histoire du racing, en inscrivant son 21ème but de la saison en championnat. Après avoir égalisé le record de Roger Boli la semaine passée à Bollaert, il est désormais seul meilleur buteur du club en une saison dans l'élite (1-3, 78ème).

Le RC Lens termine la saison avec 84 points !

Buteurs lensois:

A. Claude-Maurice 19ème, 48ème; L. Openda 78ème.