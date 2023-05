Lorient - Lens : 1 - 3 (score final, victoire)

Fin du match entre Lorient et Lens, qui se séparent sur le score de 3 - 1.

Le racing fait un pas quasiment décisif vers la phase de groupes de la Ligue des Champions, en profitant pleinement du faux-pas de l'OM à Lille hier (2-1), et s'impose à Lorient pour prendre 5 points d'avance sur les olympiens. En cas de victoire samedi à Bollaert contre Ajaccio, Lens terminera officiellement second et la fête pourra être totale.





Buteur(s) lensois :

Sotoca 20eme; Thomasson 25eme; Fofana 87eme.