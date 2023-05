Fin du match dans ce choc de fin de saison en Ligue 1. Lens et Marseille se quittent sur le score final de 2-1.

Le RC Lens a une nouvelle fois été impérial à domicile, et reprends la seconde place du classement à son adversaire, en plus de retrouver officiellement l'Europe! Il restera à valider la meilleure place possible, avec en ligne de mire la Ligue des Champions, évidemment.





Buteur(s) lensois :

S. Fofana 42eme; L. Openda 59eme;