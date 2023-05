Toulouse - Lens : 0 - 1 (score final, victoire)

Fin du match entre Toulouse et Lens, pour cette rencontre décalée en raison de la finale de la Coupe de France, sur une victoire lensoise 1 but à 0.

Cela aura été les toulousains qui seront le mieux rentrés dans le match, et ayant le plus de facilité à évoluer dans le camp lensois. Un départ surprenant en raison de l'état de fraîcheur supposé des deux équipes. Le racing a malgré tout repris le contrôle de la balle après un peu moins de dix minutes de jeu, même si le Téfécé aura également maintenu la pression, par séquences, devant le but de Brice Samba. Les lensois eux, peinaient à s'approcher du but de Maxime Dupé.

Bien cerné jusque-là par la défense toulousaine, Loïs Openda va finalement profiter d'un centre de Massadio Haïdara pour prendre le dessus sur son défenseur, et ouvrir le score d'une tête croisée (33ème, 1-0).

Un tournant dans cette première période puisque ce sont les lensois qui resteront globalement maître de la situation jusqu'à la pause, et auraient pû doubler la mise par Openda, encore.

La seconde période est longtemps restée sur un faux rythme, instauré par des lensois soucieux de conserver la maitrise du match. Philippe Montanier lui renforçait son équipe avec ses titulaires habituels, avant de prendre part à une petite échauffourée suite au carton jaune de Brice Samba, pour gain de temps (85ème).

Malgré une fin de match où le Téfécé a souhaité pousser jusqu'au bout pour faire honneur à son nouveau titre, Lens tenait jusqu'au bout pour valider son record de points en L1 (69 points).

Buteur(s) lensois:

Loïs Openda (33ème).