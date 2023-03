Fin du match à Bollaert-Delelis entre Lens et Angers, sur le score final de 3 à 0.

Lens l'emporte logiquement face à la lanterne rouge de L1, et comforte sa place sur le podium, en prenant temporairement la seconde du classement. Marseille et Monaco jouent demain respectivement à Ajaccio et Reims.





Buteur(s) lensois :

S. Fofana 26eme; L. Openda 30eme, 46eme.