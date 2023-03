Fin du derby entre Lens et Lille au stade Bollaert-Delelis. Le score final est de 1 - 1.

Pas de vainqueur dans ce derby et statut-quo au championnat. Lens reste bien classé mais attendra les résultats de Monaco et de l'OM. Le LOSC reste à 6 points (plus la différence de buts).

Buteur(s) lensois :

Fonte CSC 41eme;