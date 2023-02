Lyon - Lens : 2 - 1 (score final)

Score final et défaite pour le RC Lens à Lyon, sur le score de 2 buts à 1 en faveur des locaux.

Lens a dominé la première période, mais s'est fait piéger sur un mouvement de Cherki et conclu par Lacazette (1-0, 23ème). Les lensois sont néanmois rentrés aux vestiaires sur un score de parité grâce à une frappe magnifique de Deiver Machado, du droit, et sur une action initiale de Le Cardinal et Sotoca (1-1, 39ème).



En seconde période, les débats ont été plus équilibrés, mais ce sont les lyonnais qui une nouvelle fois se sont montrés les plus dangereux, vifs et précis en attaque. Cherki, encore, a conclu une action initiée sur coup-franc (2-1, 64ème). Les lensois ont tenté, d'abord par Fofana d'un extérieur adu coin de la surface (71ème), puis Sotoca d'une tête non cadrée (75ème). Malgré d'autres possibilités jusqu'à la fin du match et un très bon Brice Samba, le racing effectue la mauvaise opération de la journée et descends à la quatrième place de L1.

Buteur lensois :

Deiver Machado (39ème).