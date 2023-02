Lens - Nice : 0 - 1 (score final)

Fin du match et score final entre Lens et Nice, avec une défaite lensoise 1 but à 0.

Les niçois sont venus avec une bonne dynamique et un plan pour contrer le dispositif lensois. En première période, ils ont réussi à faire reculer l'équipe sang et or, et à placer quelque actions. Lens n'était pas en reste malgré plusieurs changements dans le one de départ (Haïdara, Thomasson, Onana, Saïd). Trouvé en profondeur, Saïd n'a pû conclure malgré une suite confuse de l'action (33ème).

La seconde période a été assez semblable, malgré une une plus grande maîtrise côté lensois. Mais c'est Nice qui a sû exploiter ses opportunités avec l'inévitable Laborde, qui s ejoue de Machado pour un inscrire un but suite à un corner (0-1, 57ème).

Les sang et or n'ont pas pour autant abdiqué, et ont poussé, à l'image de Fofana qui a trouvé le cadre sur une frappe lointaine (68ème). Malgré les changements de Franck Haise, et un passage au 4-3-3, Lens connait sa première défaite à Bollaert-Delelis, et descends à la troisième place du championnat.