Troyes - Lens : 1 - 1 (score final)

Score final de un but partout entre Lens et Troyes pour ce premier match de la phase retour.

Les lensois ont buté sur une équipe troyenne très regroupée, et qui a sus pû exploiter un contre conclu par Larouci dès le retour des vestiaires (1-0, 50ème). Dominateurs dans la possession, les lensois ont pêché devant le cadre et dans leur exploitation des nombreux centres venus du côté droit.

Finalement, l'entrant Adrien Thomasson a apporté le surnombre longtemps espéré sur l'un d'eux et a égalisé à la 88ème minute (1-1). Un moindre mal pour un match où Lens comptait faire mieux mais a dû omposer avec une forte adversité et des vents contraires.

Buteurs lensois :

A. Thomasson (88ème).