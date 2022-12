Matchs de prÃ©paration: Une victoire et un nul face au Havre

Pour cette double confrontation, face au Havre (L2), et à Bollaert-Delelis, les lensois ont engrangé du temps de jeu et retrouvé du rythme en prévision de la reprise du championnat, à Nice dans 11 jours.

La première rencontre, débutée à 13h00, a vu une équipe constituée de beaucoup des titulaires habituels l'emporter 3 buts à 0.



Composition : Samba - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Machado - Fofana , Onana - Pereira da Costa - Sotoca, Saïd.

Frankowski, Openda et Abdul Samed sont entrés au cours de la seconde période.

Buteurs lensois : D. Machado (10ème, 24ème); F. Sotoca (91ème).





La seconde rencontre, qui a débuté vers 15h20 et aure duré deux fois 35 minutes, a vu Franck Haise remanier entièrement son équipe avec de nombreux jeunes de l'équipe réserve. Le score final en est resté à 0 - 0.



Composition : Leca - Louveau, Fortes, Haïdara - Barry, Boura - Poreba, Da Silva - Claude-Maurice - Bonte, Labeau-Lascary.

Sishuba et Thiam sont entrés à la mi-temps. Ganiou, Tormin et Dosso sont entrés en cours de seconde période.