Lens - Toulouse : 3 - 0 (score final)

Nouvelle victoire lensoise, comme à l'accoutumée désormais à domicile, cette fois-ci face au Toulouse FC. Le score final a été de 3 à 0.

En première période, le match a été assez équilibré entre les deux équipes, avec un Téfécé qui sait, à l'instar des sang et or, déployer un jeu plaisant. Seko Fofana a manqué plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score sur des mouvements rapides en combinaison avec Frankowski.



La seconde période a vu l'entrée en jeu de Florian Sotoca et Loïs Openda, qui avaient été laissés sur le banc par Franck Haise qui a titularisé Wesley Saïd. Le duo des titulaires habituels s'est rapidement mis en action pour l'ouverture du score à l'heure de jeu par Openda, sur une passe de Sotoca. Aupravant, Seko Fofana avait à nouveau échoué, cettte fois-ci sur pénalty.

Malgré une plus grand emaîtrise lensoise, les toulousains espéraient encore revenir, sur coup de pied arrêtés notamment. Le break est venu d'Openda à nouveau, servi par un Claude-Maurice entré en jeu et vif au pressing (86ème).

Et comme Florian Sotoca face à Brest, Openda signe un hat-trick dans les arrêts de jeu pour clôturer le score.



Lens enchaîne et conserve sa place de dauphin du PSG!

Buteur lensois :

L. Openda (61ème, 86ème, 90ème+2);