Ce soir au stade Vélodrome, Marseille et Lens se sont sépares sur le score final de 1 à 0 en faveur des lensois.

Dominés et mis au défi physique en première période, les lensois ont finalement retourné le fil du match en seconde et trouvé la faille par Pereira Da Costa, d'une frappe lointaine et détournée.