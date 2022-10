Derby Lille - Lens : 1 - 0 (score final, dÃ©faite)

Dans ce derby, ce sont les lillois qui ont, comme il y a deux ans, tirés leur épingle du jeu, malgré la bonne prestation lensoise en première période. Le score final est de 1 à 0.

La première période a été globalement dominée par le RC Lens. D'abord sous l'impulsion de Jimmy Cabot sur corners, puis de Florian Sotoca, qui va rater un pénalty acquis par Deiver Machado (14ème). Loïs Openda a aussi pû faire parler sa vitesse, sans effectuer de différence. Dans ce match engagé comme on s'y attendait, les lillois vont réussir en fin de mi-temps là où les lensois avaient échoué au début de celle-ci: Sur un corner, Massadio Haîdara commet une faute grossière. J. David transforme le pénalty ainsi acquis. Un score peu flatteur somme toute pour les sang et or à la pause (0-1).

La seconde période a été nettement moins bien maitrisé par les lensois, qui ont tout de même pû profiter des bonnes entrées en jeu de Claude-Maurice et Frankowski. Mais ce sont les lillois qui parvenaient le plus facilement devant les buts de Samba, à l'inverse de la première période. Franck Haise tentait même le tout pour le tout en alignant Openda, Buksa, Saïd et Claude-Maurice pour le dernier quart d'heure.

Malgré 7 minutes d'arrêts de jeu, les lensois n'auront pas été en mesure de mettre les moyens nécessaires pour inverser une tendance amorcée en fin de première période.

Le racing reste quatrième de Ligue 1, mais n'est plus invaincu.