Nantes - Lens : 0 - 0 (score final)

Fin du match à Nantes sur un score nul et vierge de 0 à 0.

La première période a statistiquement été dominée par les lensois, même si chacune des deux équipes a eu ses temps forts. Ce sont surtout Florian Sotoca et Przemyslaw Frankowski qui ont eu l'occasion d'ouvrir le score, l'un en manquant sa reprise au deuxième poteau (25ème), l'autre en voyant sa frappe gênée par son coéquipier (Jimmy Cabot, 31ème).

La seconde mi-temps a été plus étriquée, avec des nantais dangereux en attaques rapides, et des lensois qui ont pris plus le temps de préparer leurs actions, sans parvenir plus souvent à s'approcher des cages d'Alban Lafont.