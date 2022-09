Lens - Troyes : 1 - 0 (score final)

La première période a vu un bloc troyen mettre à mal les offensives lensoises, souvent bloquées hors de la surface adverse. La solution est venue d'un coup-franc côté gauche très bien tiré par Frankowski, entré en jeu suite à la blessure de Jonathan Gradit (16ème - c'est Massadio Haïdara qui a alors évolué dans l'axe). Kevin Danso a repris ce centre de la tête pour l'ouverture du score (39ème).

La pause a vu l'entrée en jeu, prévue, de Seko Fofana, en lieu et place d'un Poreba pas déméritant. Adam Buksa a également débuté, à la 72ème tout comme Claude-Maurice.

Malgré les insistances lensoises, le score n'avait alors pas évolué. Le dernier quart d'heure les a vu devoir faire face à des troyens plus entreprenants, cherchant l'égalisation, alors que Lens a tenté d'exploiter les contres.

Le score en restera là, et le RC Lens prends la tête du championnat!

Buteur lensois :

Kevin Danso (39ème).