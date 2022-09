Reims - Lens : 1 - 1 (score final)

Fin d'un match âpre entre Reims et Lens, avec un score final de 1 but partout.

Les lensois ont dominé dans la possession et sur les attaques placées mais ont aussi été malmenés, devant d'abord répondre au défi physique d'une équipe rémoise bien en place. Ni Sotoca, Openda ou Pereira Da Costa n'ont pû cadrer leurs tentatives en première période.



Deiver Machado a été expulsé sur sa première action après son entrée en jeu, à la 66ème minute, en annihiliant en tant que dernier défenseur une action du japonais Ito, alors que Lens se proposait de reprendre le contrôle du match. Un premier tournant dans ce dernier puisque les rémois ont ouvert le score par Balogun deux minutes plus tard.

Franck Haise a alors utilisé ses cinq changements pour reconfigurer son équipe en défendant à quatre derrière. Les recrues Claude-Maurice et Onana sont entrées en jeu. C'est l'ex-bordelais qui a centré en cloche pour Sotoca, dont la tête déviée revient sur Openda qui égalise (1-1, 83ème).

Brice Samba s'est aussi montré décisif dans ses buts, notamment face à Gravillon et sa tentative de retourné (86ème). Lens s'en sort bien et reste invaincu en Ligue 1.

Buteur lensois :

Loïs Openda (83ème).