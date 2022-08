Lens - Lorient : 5 - 2 (score final)

Les lensois ont livré une grosse partie, dans l'adversité, pour venir à bout du FC Lorient, sur un score finalement large de 5 buts à 2.

Privés de Seko Fofana (mollet, et en possible instance de départ) et d'Openda au début du match (rotation), c'est une équipe remaniée qui a dû se démener face à des lorientais à la hauteur de leur classement de début de journée (5ème).



C'est Florian Sotoca qui a ouvert le score, alors que Lucasz Poreba aurait pû le faire dix minutes plus tôt sur un mouvement similaire (1-0, 24ème). Wesley Saïd a ensuite étincelé dans une action individuelle pour doubler la mise (2-0, 28ème). S'en est suivi une période où, comme face à Brest ou Monaco, et pensant maîtriser le match, le racing s'est laissé rattrapper en fin de période (2-1, 41ème, Moffi) et en début de seconde de surcroît (2-2, 50ème, Moffi).



Les lensois n'ont pour autant pas abdiqué, évidemment, et loin de là. La réaction est d'abord venue d'Abdul Samed (3-2, 57ème), avant qu'Openda, entré en jeu pour remplacer Saïd, blessé, ne se voit refuser un but. C'est Florian Sotoca qui a de nouveau réalisé le but du break (4-2, 77ème). Loïs Openda a scellé le match en faisant parler sa vitesse, après un long dégagement (5-2, 87ème), avec un but bien valable cette fois-ci. Lens reste sur le podium de la L1, après une seconde période réussie.

Buteurs lensois :



F. Sotoca (24ème, 77ème);

W. Saïd (28ème);

S. Abdul Samed (57ème);

L. Openda (87ème).