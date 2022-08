Lens - Lorient : Le groupe lensois

Voici le groupe lensois de 22 joueurs sélectionnés par Franck Haise pour la réception du FC Lorient prévue mercredi, à 21h00, au stade Bollaert-Delelis.

Le groupe évolu avec l'intégration de Rémy Labeau-Lascary, jeune attaquant issu du centre de formation, et de Yaya Fofana, recrue estivale au milieu de terrain. Ismaël Boura revient également dans ce groupe élargi. Patrick Berg n'est plus lensois, alors que Ganago et Kakuta, en partance, sont présents. Seko Fofana quant à lui est bien présent également, annoncé incertain cet après-midi.

Leca, Samba - Danso, Gradit, Haïdara, Medina, Wooh - Cabot, Frankowski, Machado, Boura - S.Fofana, Adbul Samed, Pereira Da Costa, Poreba, Kakuta, Y. Fofana - Ganago, Sotoca, Openda, Saïd, Labeau-Lascary.