AS Monaco - RC Lens : 1 - 4 (score final, victoire)

Pour cette troisième journée de championnat, le racing a rendu une performance de haut niveau pour finalement venir à bout de l'AS Monaco, comme ces deux dernières saisons. Le score final est de 4 buts à 1 en faveur de slensois.

Loïs Openda a ouvert la marque dès la première action lensoise, à la 7ème minute, en finissant seul au second poteau un mouvement très bien réalisé par Frankowski, Sotoca et Pereira Da Costa. Deiver Machado a doublé lui la mise suite à une longue ouverture de Seko Fofana (0-2, 38ème). Seule ombre au tableau dans cette partie: Le relâchement en fin de première période, qui a permis aux monégasques d'y croire (1-2, 41ème).

En seconde période, les sang et or ont encore appuyé leur domination dans le jeu. Florian Sotoca, omniprésent entre les lignes monégasques, a acquis un pénalty tiré et transformé par Séko Fofana (1-3, 58ème). Wesley Saïd, entrant à la 75ème, a marqué lui le but du 4-1 sur son premier ballon, de la gauche de la surface.

Entre temps, Brice Samba s'était lui aussi illustré dans ses cages. Les monégasques eux, ont terminé le match à dix suite à l'expulsion de Vanderson. Lens est provisoirement leader de Ligue 1!

Buteurs lensois:



L. Openda (7ème, passe décisive de D. Pereira Da Costa);

D. Machado (28ème, passe de S. Fofana);

S. Fofana (55ème, s.p., pénalty acquis par F. Sotoca);

W. Saïd (78ème, passe de S. Fofana).