AC Ajaccio - RC Lens : 0 - 0 (score final)

Fin du match pour cette seconde journée de championnat. Le RC Lens repart de Corse sur un score final de 0 à 0.

Sur une pelouse abimée et face à un âpre adversaire, les lensois ont été parfois malmenés, et n'ont jamais vraiment réussi à déployer leur style de jeu, hormis en fin de match et malgré quelques possibilités grâce à Sotoca et Openda, puis Cabot après son entrée en jeu.

Le racing enchainera avec un autre déplacement, à Monaco, samedi prochain.