RC Lens 1 - 0 Inter Milan (match de prÃ©paration, score final)

Pour ce cinquième match de préparation estival, le RC Lens a effectué une prestation très solide face à l'Inter Milan. Franck Haise a pû continuer à faire tourner son effectif, dans une moindre mesure dernièrement pour permettre à ses titulaires d'emmagasiner le temps de jeu. Après une première période maîtrisée, et une seconde où les milanais se sont montrés plus dangereux, c'est Loïs Openda qui a donné la victoire aux siens sur un corner de Jimmy Cabot et grâce à une magnifique reprise. Les deux recrues étaient entrées en jeu en seconde période.

Buteur(s) lensois :



Loïs Openda (90ème, corner de Jimmy Cabot).