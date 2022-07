Lens - VAFC: 3 - 0 (match de prÃ©paration, score final)

Le RC Lens continue sa préparation, avec la réception à la Gaillette et à huis-clos de Valenciennes, aujourd'hui à 16h00. Pour ce second match, les lensois s'imposent sur le pentionnaire de Ligue 2, sur le score de 3 buts à 0.

Franck Haise alignera une nouvelle fois un onze différent pour chaque mi-temps. Contrairement à la semaine passée, il dispose cette fois-ci d'un groupe quasiment plus complet, avec le retour des internationaux Clauss et Berg.

Les dernières recrues Samba et Openda, présentent à l'entrainement, ne sont pas sur la feuille de match. Ni Leca et Cabot, toujours blessés, ou encore Wooh, Robail et Fortes.

Equipe de la première période:



Pandor - Gradit, Louveau, Medina - Frankowski, Machado - Abdul Samed, Fofana, Kakuta - Sotoca, Saïd.



30ème : Thiam entre, Frankowski sort.

Score à la mi-temps : 0-0.

Equipe de la seconde période:



Delbecque - Thiam, Danso (c), Boura – Clauss, Camara - Berg, Poreba, Pereira da Costa - Banza, Ganago.



75ème : Entrées en jeu de Ducrocq, Pouilly, Baldé et Labeau-Lascary.

Entrés en jeu ultérieurement : Dosso, Barry.

Score final : 3 - 0.



A noter un pénalty acquis par Banza et non transformé par Ganago.



Buteurs lensois :

Mamadou Koto Camara (48ème, centre de Lukasz Poreba)

Mamadou Koto Camara (52ème, corner de Jonathan Clauss)

Kevin Danso (62ème, corner de Jonathan Clauss)