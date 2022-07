Lens - VAFC Ã  16h00

Le RC Lens continue sa préparation, avec la réception à la Gaillette et à huis-clos de Valenciennes, aujourd'hui à 16h00. Il s'agit du second match amical estival, avant une coupure ce week-end puis un départ en stage lundi en Aveyron.

Franck Haise alignera une nouvelle fois un onze différent pour chaque mi-temps. Contrairement à la semaine passée, il dispose cette fois-ci d'un groupe quasiment plus complet, avec le retour des internationaux Clauss et Berg.

Les dernières recrues Samba et Openda, présentent à l'entrainement, ne sont pas sur la feuille de match. Ni Leca et Cabot, toujours blessés, ou encore Wooh, Robail et Fortes.

Equipe de la première période:



Pandor - Gradit, Louveau, Medina - Frankowski, Machado - Abdul Samed, Fofana, Kakuta - Sotoca, Saïd.