Lens - Paris FC: 0 - 0 (match de prÃ©paration, score final)

Le RC Lens a débuté ses matchs de préparation estivaux, avec la réception à la Gaillette et à huis-clos du Paris FC ce samedi après-midi. Le club n'a pas souhaité mettre en place de diffusion vidéo pour ces matchs, mais ce sera le cas pour les deux matchs de gala de la fin juillet contre West Ham et l'Inter Milan.

Franck Haise a aligné deux onze différents pour chaque mi-temps, dans son système habituel. Cela devrait encore être le cas pour le prochain match, vendredi prochain face au VAFC.

Avec des internationaux qui ne reprendront que lundi, le groupe a été renforcé pour des joueurs de l'équipe réserve évoluant désormais en National 3. Parmis eux, Yacouba Barry, invariablement présent pour la reprise des pros ces dernières saisons, et Mouhamed Dosso, recrue en provenance de l'équipe B de Guingamp.

On notera aussi la présence de joueurs de retour de prêt ou sur le départ: Boli, Fofana, Banza, ou encore Robail.



A contrario, Jean-Louis Leca est encore en reprise individualisée suite à sa blessure au doigt. Jimmy Cabot est lui aussi encore économisé. Cheick Doucouré enfin, est plus qu'en instance de départ, son officialisation du côté de Crystal Palace n'étant qu'une question d'heures.

Equipe de la première période:

Pandor - Barry, Louveau, Medina - Boli, Machado - Abdul Samed, Fofana, Kakuta - Banza, Saïd.

Score à la mi-temps: 0 - 0.

Equipe de la seconde période:

Delbecque - Gradit, Dosso, Haïdara - Thiam, Camara - Pouilly, Poreba, Robail - Sotoca, Baldé.

Entrés en jeu: Labeau-Lascary, Ganiou.

Avec une longue semaine de préparation physique intensive derrière eux, les lensois ont peiné à se montrer suffisamment incisifs. Qu'importe, la préparation en fait que commencer.



Score final: 0 - 0.