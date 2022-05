La derniÃ¨re confÃ©rence de presse d'avant-match de la saison

C'est la clôture du championnat demain, avec la réception de l'AS Monaco à Bollaert-Delelis (21h00). La saison passée, le RC Lens avait laissé échapper de peu une qualification européenne. Ce sera plus difficile encore cette saison, avec une équipe monégasque qui jouera pour conserver sa qualification directe en Ligue des Champions. Lens devra aussi compter sur l'OM, qui jouera à Strasbourg, et Reims, qui recevra Nice.

Quoiqu'il arrive, la fête devrait être belle, avec également une pensée pour les joueurs du groupe qui seront sur le départ cet été.

Groupe



Leca blessé au doigt, suite à son coup de sang à l'entrainement la semaine dernière. Gaël Kakuta forfait. Tout le reste de l'effectif est disponible.

Maturité du groupe



F.H. : "Il y a une forme de sérénité, on va dire. Avec une plus grande expérience qu'il y a un an. La gestion de certains matchs l'a prouvé. On a avancé de ce côté-là."



Monaco



F.H. : "Ce sera différent de l'année dernière, car si on avait gagné, on se serait qualifié. On va devoir chercher à faire le meilleur match possible, et à gagner, car malgré le fait d'avoir 61 points, on n'a pas notre destin entre nos mains. On regardera le reste après. Il faudra être focus sur notre jeu, sur ce dernier match, pour conclure cette très belle saison.

Ils ont fait 9/9 (victoires en autant de matchs), une série exceptionnelle. Il faudra être très fins dans notre animation offensive. Ils sont selon moi l'équipe qui défends le mieux en championnat."



Ligue Europa Conference



F.H. : "On doit jouer ce match libérés. Monaco sera favori, ils sont dans une grande période. On doit jouer intelligemment et libéré. "



Prolongation de contrat du coach



F.H. : "Je n'ai rien encore signé, je suis sous contrat jusqu'en juin 2023. On reste sur du factuel, là je prépare le match de Monaco. La régularité et la longévité, ça veut toujours dire quelquechose. C'est rare, et assez beau."



Jean-Louis Leca



F.H. : "Il s'est fracturé le doigt. Il a été reçu par la direction du club aujourd'hui [NDLR : Pour une éventuelle sanction, suite à son coup de sang envers Thierry Malaspina, entraineur des gardiens]."



Saison prochaine



F.H. : "La reprise se fera le 24 juin, pour deux jours de test, avec certains joueurs et quelques jeunes. D'autres (les internationaux) reprendront le 4 juillet. Un stage aura lieu à partir du 11 juillet, dans la région de Rodez, en Aveyron."