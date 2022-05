La confÃ©rence de presse de F. Haise avant le dÃ©placement Ã  Troyes

Après la victoire de Nice face à Saint-Etienne hier, les scénarios européens deviennent ténus mais ont le mérite d'encore exister pour le RC Lens. Franck Haise fait le point avant le dernier déplacement de la saison, à Troyes, qui devrait encore se jouer avec la présence d'un large contingent sang et or en tribunes!

Groupe



Leca toujours suspendu. Tout le reste de l'effectif est disponible.

Résultats en championnat



F.H. : "C'est sûr que c'est bien d'être revenu au niveau d'une équipe référence comme en 2006. La barre des 60 points est importante, mais c'est surtout déjà bien d'avoir donné du plaisir aux gens, d'avoir montré nos valeurs."



Fin de saison avec des jeunes?



F.H. : "Il n'est pas dans ma réflexion de faire plaisir à quelqu'un. Je ferais la meilleure équipe possible jusqu'à Monaco [NDLR : Inclu]."



Troyes



F.H. : "Ils sont capables de faire des résultats. Récemment contre Lille, Paris... On n'aura pas un match facile, comme le week-end dernier à Reims."



Intersaison et fin de cycle



F.H. : "Tout le monde doit profiter de tout le monde, pour ceux qui en ont envie, comme chaque fin de saison (!)."



Yannick Cahuzac



F.H. : "Il est resté mon capitaine pendant deux saisons et demi. Même si Seko l'était sur le terrain. Il a réfléchi depuis quelque temps sur le meilleur moment, c'est quelqu'un de très réfléchi. C'est une première révérence dans une carrière de footballeur, car il pourrait y en avoir d'autres, je le sais très bien! Je suis très heureux d'avoir été son entraineur!"