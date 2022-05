Reims - Lens : 1 - 2 (score final, victoire)

Dans un stade rempli de supporters lensois malgré l'interdiciton préfectorale, le RC Lens a acquis un résultat face à Reims, 1 but partout.

Les lensois ont largement dominé la rencontre, mais ce sont fait surprendre en contre en première période (1-0, Zenali, 28ème). Ils auraient pû auparavant mener au score par Sotoca (14ème, 19ème).

En seconde période, ils ont retrouvé l'efficacité par Sotoca (1-1, 55ème) suite à beau mouvement. Pereira Da Costa s'est encore montré décisif en effectuant la dernière passe. Les deux équipes ont joué un jeu ouvert et Lens a tenté jusqu'au bout d'acquérir un meilleur résultat. Et comme souvent, c'est Séko Fofana qui a propulsé le racing vers la victoire, avec un but dans les arrêts de jeu sur un service de l'entrant Ganago !

Les lensois sont toujours mathématiquement dans la course à l'Europe, mais la mission reste très compliquée.

Buteur(s) lensois :

F. Sotoca (55ème);

S. Fofana (90ème +2).