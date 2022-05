La confÃ©rence de presse de F. Haise avant le dÃ©placement Ã  Reims

Il reste trois matchs au RC Lens pour espérer profiter de faux-pas des autres challengers aux accessits européens. Le déplacement à Reims, qui ne joue plus rien, dimanche, devrait permettre à l'équipe de prouver qu'elle jouera sa carte jusqu'à l'ultime match de la saison. Franck Haise fait le point.

Groupe



Leca est suspendu. Tout le reste de l'effectif est disponible.

Reims



F.H. : "Je ne sais pas comment ils réagiront maintenant qu'ils ont acquis le maintien. Ils voudront certainement aller chercher quelque places de plus."



Fin de saison



F.H. : "On a ménagé nos semaines d'entrainement. Les joueurs ont pû recharger les batteries. Avec une sortie cohésion également. On a fait deux belles séances en milieu de semaine, et aujourd'hui quelquechose de plus ludique. L'équipe Berg/Medina/Haïdara a remporté le tournoi de tennis-ballon!

On regardera de loin le résultat de la Coupe de France, mais on insistera uniquement sur ce qui nous concerne nous, dans la préparation de notre match et des 15 prochains jours."



Arnaud Kalimuendo



F.H. : "Il a 30 matchs de plus par rapport à l'année dernière. Il a bien progressé en deux années avec le RC Lens, et continue d'évoluer avec une grosse marge de progression. Il a de belles choses devant lui."



Wesley Saïd, un super-sub



F.H. : "Il a eu un certain nombre de blessures, notamment à son arrivée. Il est monté en puissance, en joker puis en tant que titulaire. Aujourd'hui il est de nouveau impactant en tant qu'entrant. Je préfère l'avoir sur 20, 30 minutes en étant intense plutôt que plus longtemps, avec les risques que ça comporte.

C'est un joueur plus à l'aise avec un attaquant de fixation à côté de lui. Il peut aussi dézoner, mais je le préfère pas loin du but car il a des qualités de finisseur."