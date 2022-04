Lens - Nantes : 2 - 2 (score final)

Le RC Lens a encore dû jouer en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre, ce samedi face au FC Nantes. Un scénario qui était mal embarqué après l'ouverture du score précoce de Moses Simon, bête noire du racing cette saison. C'est Jean-Louis Leca qui a été expulsé après une sortie hors de sa surface.

Mais les lensois ont malgré tout encore réussi à revenir dans le match en seconde période, en égalisant à 2 buts partout grâce à Pereira Da Costa, puis Kalimuendo (sur pénalty).

Ce match nul sur le score final de 2 buts à 2 rends néanmoins plus difficile la mission Europe.

La première période a offert un scénario catastrophique aux lensois qui étaient venus en masse assister au match. Sur le terrain, les joueurs sang et or ont manqué de précision technique. Moses Simon, l'attaquant nigérian du FC Nantes, a préparé au mieux la finale de la Coupe de France en signant un doublé. D'abord dès la 8ème minute, après un long dégagement de Lafont, et des défenseurs lensois mal placés. Ensuite lorsque son équipe évoluait en supériorité numérique, sur un contre mené par Wylan Cyprien et dont la frappe est mal repoussée par Farinez.

En seconde période, Franck Haise a réorganisé son animation défensive. Les lensois ont mis un peu plus de temps à trouver la meilleure façon de déborder une équipe nantaise en supériorité numérique. David Pereira Da Costa a réduit le score suite à un mouvement lancé par Clauss, et Fofana (1-2, 67ème). Kalimuendo lui a signé l'égalisation sur un pénalty acquis par un autre entrant, Weslay Saïd (2-2, 81ème).

Malgré des frissons de part et d'autres et 5 minutes de temps additionnel, Lens ne refera pas le coup de Nice et le score en restera là.

Buteurs lensois:

Pereira Da Costa (67ème); Kalimuendo (81ème, s.p.).