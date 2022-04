La confÃ©rence de presse de F. Haise avant la rÃ©ception de Nantes

Le RC Lens devra faire fructifier son bon résultat à Paris (1-1) dès ce samedi face au FC Nantes, dans un Bollaert-Delelis encore à guichets fermés. Franck Haise fait le point pour ce qui sera l'avant-dernière rencontre de la saison à domicile.

Groupe



Berg est opérationnel. Medina est de retour également, mais tout juste en reprise collective aujourd'hui. Kalimuendo incertain (adducteurs) a été ménagé mais devrait être présent.

Danso suspendu.

Effectif disponible



F.H. : "C'est le fruit du travail du pôle performance de mon staff. On a jamais pris de risque, comme pour Facundo, pour les avoir disponibles le plus possible. Les états de forme par contre sont plus difficiles à anticiper. Mais depuis deux ans, on est réguliers et présents. Je ne m'en plains pas!"



Mentalité



F.H. : "J'ai un groupe à la mentalité très forte, qui a pris confiance en lui, grace à du jeu, des émotions, des résultats. On ne s'est jamais fixé de limites. La vie à l'intérieur de ce groupe reste une des forces du RC Lens."



Fin de saison



F.H. : "Je ne sais pas à quel point la présence des supporters, par rapport à l'an dernier, peut changer les choses. Je suis persuadé que ça peut apporter dans l'esprit, dans la force, dans le dépassement."



Jimmy Cabot



F.H. : "Je le connais puisque je l'ai vu à Lorient. On suit un certain de nombre de bons joueurs. Et Jimmy Cabot est un bon joueur (!)."



Nantes et le jeu à la nantaise



F.H. : "La question n'est pas de savoir si on peut jouer à la nantaise ou comme Reims, ou autre. Il y a des footballs différents. Ce qui compte, c'est de faire corps avec le contexte, les joueurs à disposition, et ce que vous avez envie de faire partager. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une identité au RC Lens. Tant que je serais entraineur, j'aimerais avoir cette identité-là avec le club et les joueurs pour que tout le monde prenne du plaisir ,et se retrouve dans son équipe."