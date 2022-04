La confÃ©rence de presse de F. Haise avant le dÃ©placement Ã  Paris

Après trois victoires consécutives en championnat, le racing s'est replacé dans la course à l'Europe, à la faveur d'un resserrement dans le haut du tableau. Mais la tâche s'annonce difficile sur le terrain du Paris Saint-Germain samedi, puisque Paris aura l'occasion de s'arroger et de fêter son dixième titre en cas de victoire.

Franck Haise nous donne l'état des troupes.

Groupe

Medina encore indisponible. Berg, incertain, sera aussi indisponible. Kakuta devrait l'être.

Haïdara de retour de suspension.

Série de victoires



F.H. : "Il y a cette série, quantitative, de trois victoires. Et il y a le qualitatif, avec des scénarios différents, qu'on a bien abordés et bien géré. ."



Le Paris Saint-Germain



F.H. : "Paris sera champion... à un moment ou un autre. On n'y va pas pour repousser le sacre, mais pour essayer d'être performants, et essayer de jouer notre football."



Solidité défensive



F.H. : "Tout part d'une prise de conscience des joueurs. Quand on défends à onze, parfois avec un bloc bas, c'est difficile pour nos adversaires. On s'adapte chaque week-end, mais c'ets d'abord une prise de conscience de cette nécessité de bien défendre.

On a autant de clean-sheets que sur la phase aller. On ne peut pas en faire un objectif, ça ne passera pas contre Paris. Sinon la soirée sera longue...

Il faudra sortir un gros match, pas moins, pour poser des problèmes à Paris."



L'Europe



F.H. : "Comme contre Paris, on s'autorise à tout. On cherche à aller gagner tout les matchs. On a de l'ambition, mais on ne peut pas crier quand on est loin, ou même quand on se rapproche."



David Pereira Da Costa



F.H. : "Il n'y a pas de concurrence avec Kakuta. Au match aller, ils jouaient ensemble. L'animation offensive ne repose pas que sur un joueur. Mais il a gagné contance et en maturité. Il a vécu une première année où il a appris ce qu'était le haut niveau. Il a vu que l'investissement quotidien était la clef. L'an passé il fallait parfois aller le chercher, cette année je n'en ai pas eu besoin."