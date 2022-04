La confÃ©rence de presse de F. Haise avant la rÃ©ception de Montpellier

Après un nouveau derby remporté, le RC Lens doit se reconcentrer très rapidement et faire fructifier ce résultat avec la réception de Montpellier, demain soir à Bollaert-Delelis. Le racing terminera aussi sa semaine au Parc des Princes, samedi soir, face au PSG.

Groupe



Kakuta indisponible (toujours gêné au genou). Medina indisponible également (gêne musculaire), peut-être aussi pour Paris.

Doucouré de retour de suspension.



Derby



F.H. : "Il y a eu beaucoup d'intensité. Les stats sont assez impressionantes... On a fait beaucoup de récupération par rapport à cela."



Montpellier



F.H. : "Il ne faudra pas laisser de la place à Cabella, Savanier, Mavididi (...), et j'en passe, dans les 25 derniers mètres. Il faudra à nouveau faire un match très sérieux."



Semaine chargée



F.H. : "Beaucoup de joueurs peuvent enchaîner trois matchs dans la semaine. Facundo sera indisponible donc cela changera déjà de son côté."



Objectif Europe



F.H. : "C'est encore possible, puisqu'on est dans la course à six matchs de la fin. On a une dynamique dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans les résultats... Mais elle demande à être entretenue. On est heureux d'en être là."