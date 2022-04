Lille - Lens : Le groupe lensois pour le derby

Voici le groupe sélectionné par Franck Haise pour le déplacement à Lille, demain soir. Le match sera retransmis sur Canal + Sport.

Doucouré et Haïdara sont suspendus. Franck Haise convoque un groupe élargi de 22 joueurs, avec Augustin Delbecque, Ryan Merlen, Brayann Pereira, et les retours de Gaël Kakuta et Corentin Jean.

Leca, Farinez, Delbecque - Gradit, Danso, Medina, Wooh - Clauss, Machado, Frankowski, Pereira - Berg, Cahuzac, Fofana, Kakuta, Pereira Da Costa, Merlen - Sotoca, Jean, Kalimuendo, Saïd, Ganago.