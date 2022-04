La confÃ©rence de presse avant le derby Ã  Lille

Après son exploit face à l'OGC Nice, le RC Lens repart à l'assaut avec un derby au stade Pierre-Mauroy, samedi à 21h00. Les lensois peuvent définitivement enflammer leur fin de saison et auront à coeur de confirmer leurs deux victoires précédentes à Bollaert-Delelis face au même adversaire.

Groupe



Suspendus : Haïdara (3 matchs dont un avec sursis après son expulsion face à Nice), Doucouré.

Incertains : Kakuta, Pereira Da Costa, Frankowski. Derniers tests demain.

Nice



F.H. : "Ce que les joueurs ont produit à dix contre onze, avec la qualité de jeu, est exceptionnel. Et la frappe de Cheick Doucouré m'a étonné positivement, même si je les connais."

Derby



F.H. : "On se prépare pour être à la hauteur de l'événement. Et pour faire un très bon match, car j'ai vu les résultats et les stats de Lille depuis un moment. Il faudra faire une grosse performance pour acquérir un résultat, c'est sûr.

On n'en parle pas beaucoup, mais ils n'ont pris qu'un but en huit matchs... Après, Nice aussi été exceptionnel sur ce plan-là..."



Déplacement interdit



F.H. : "Je préférerai voir les déplacements de supporters autorisés, et surveillés. Plutôt que de nos pas voir les couleurs lensoises dans le stade, puisque c'est ça qui a été demandé. Mais je sais qu'il y aura des coeurs lensois."





Doucouré



F.H. : "On peut le remplacer avec Berg, Sotoca, et peut-être aussi une ou deux autres possibilités..."



Kalimuendo



F.H. : "Il a déjà marqué 16 buts depuis deux saisons, c'est une belle stat pour un jeune attaquant. Il a des choses à aller chercher dans la régularité. Le très haut niveau, c'est son objectif, c'est d'être régulier. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans, les choses se construisent bien pour lui."



Fortes



F.H. : "On l'a récupéré, il a été blessé, moins gravement que qu'annoncé par son club. Il est encore sous contrat jusque l'année prochaine."