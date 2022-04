La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de Nice

Le RC Lens reçoit l'OGC Nice, demain à 17h05 au stade Bollaert-Delelis. Franck Haise fait le point après un autre match important, perdu à Strasbourg la semaine passée.

Groupe



Wooh (muscualire) et Kakuta (tendon) seront indisponibles ce week-end. Danso et Sotoca de retour de suspension.

Nice



F.H. : "Ils sont très structurés, avec un potentiel offensif de grande valeur. Ils font partie du haut de tableau.

Nous, on est moins bien sur la qualité de nos occasions. Il nous manque du liant, il faut que toute notre animation et notre efficacité offensive reprennent une autre dimension.

Toutes les semaines il y a du travail spécifique pour l'animation offensive. C'est un secteur sur lequel on travaille tout le temps. Pour autant on marque moins. Chaque joueur doit faire plus, et pas seulement les attaquants. "



Sprint final



F.H. : "Il n'y a pas de match tournant ou couperet. On doit faire mieux sur l'aspect offensif, sans pour autant perdre sur la solidité défensive qu'on a retrouvé. Pour l'instant on se concentre sur Nice, on devra être bons dans tout les domaine spour gagner."



Ganago



F.H. : "Je trouve qu'il fait d'excellentes séances, depuis le mois de décembre. Il a vécu deux belles aventures avec le Cameroun. Je pense que ça va revenir et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne marque. Il pèse toujours sur le jeu lorsqu'il joue et se procure des occasions.

Notre potentiel offensif revient doucement, avec Sotoca, Ganago qui est mieux, Kalimuendo est moins bien mais devrait revenir, comme Saïd. On a besoin de fraicheur, de diversité, mais surtout de joueurs prêts."



Election présidentielle



F.H. : "Ma femme ira voter à ma place. A travers le club, on a fait en sorte d'aider les joueurs pour leurs procurations. C'est un moment essentiel de la vie citoyenne!"