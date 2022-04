Strasbourg - Lens : 1 - 0 (score final)

Dans ce duel de racing, ce sont le strasbourgeois qui ont sû concrétiser et l'emporter (1-0) malgré de belles périodes de domination lensoise. Le RC Lens effectue une très mauvaise opération dans la course à l'Europe.

La première période, très engagée et accrochée, aura vu une longue séquence de domination lensoise, même si c'est Strasbourg qui aura bien débuté et terminé cette mi-temps.

La seconde période aura été encore plus intense, marquée par des pénalties accordés aux alsaciens. D'abord à la 66ème minute, après un tacle de Frankowski, qui détourne le ballon du coude. Jean-Louis Leca n'est pas loin de stopper la tentative d'Ajorque (1-0). Ensuite dès la 70ème, où le portier lensois maintient cette fois-ci l'espoir côté sang et or en détournant celui de Gameiro.

Les lensois, comme tout au long du match, ne déméritent pas mais butent face à une équipe strasbourgeoise qui maitrise le même système et disposent d'une défense plus efficace. Les artésiens eux s'exposent d'autant plus depuis l'ouverture du score. Ce dernier n'évoluera plus et Lens rentre avec une défaite qui met à mal ses ambitions européennes.