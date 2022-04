La confÃ©rence de presse avant le dÃ©placement Ã  Strasbourg

Le RC Lens reprends après la trêve internationale marquée par les sélections de Jonathan Clauss. Mais la L1 reprends ses droits ce dimanche, avec le début du sprint final avec les neuf derniers matchs.

Groupe



Jean et Kalimuendo en spécifique. Danso et Sotoca suspendus.

Internationaux



F.H. : "Ils sont revenus par étapes. Y compris Farinez qui est revenu ce matin. Il y a eu des heureux et des déçus, c'est le football. On les a gérés comme d'habitude en fonction de leur temps de jeu.

Je leur ai tous parlé, pas seulement Jonathan Clauss. Pandor a été sélectionné avec les Comores, Kali a marqué avec les espoirs, Pereira est qualifié pour l'Euro U19...

Je ne m'occupe pas du fait qu'on parle beaucoup de Jonathan Clauss, c'est le travail des journalistes. Moi je m'occuppe de mon groupe de 24-25 joueurs."

Strasbourg



F.H. : "Il n'y a pas beaucoup de failles à Strasbourg. L'évidence est qu'il faudra faire un gros match sur tout les aspects. Ils ont une attaque de feu. C'est une équipe qui fonctionne bien et qui fait une très belle saison. J'espère qu'on verra un bon match."



Fraicheur



F.H. : "On a pas tant de joueurs qui ont enchainé deux matchs avec des voyages longs. C'est le lot des équipes qui ont des internationaux. C'est plutôt une bonne nouvelle et un plaisir de les avoir!"



Reprise après la coupure



F.H. : "Les indicateurs sont bons, malgré certains déçus qui sont néanmoins heureux de revenir. J'espère qu'on aura neuf beaux, et intenses à jouer, derniers matchs. On ira match par match. On commence par Strasbourg qui est déjà un gros adversaire, mais les 6 prochains sont aussi des clubs avec des objectifs élevés.

La semaine d'entrainement a encore été très bonne. Mais la vérité c'est celle du week-end. Je n'ai pas d'inquiètude, on a quelquechose d'excitant à jouer contre Strasbourg, j'espère que ce sera encore le cas contre Nice, etc..."



Ukraine



F.H. : "'C'est bien que des joueurs puissent continuer à faire leur métier et que l'UEFA les autorisent à être transférés temporairement. On n'utilisera pas cette possibilités à 9 matchs du terme mais c'était une bonne chose."