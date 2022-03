Lens - Clermont : 3 - 1 (score final)

Avant la trêve internationale, le RC Lens a retrouvé la victoire face au Clermont Foot, sur le score de 3 buts à 1.

Les lensois avaient bien débuté le match, mais Bollaert-Delelis a dû affronter une "clim" lorsque Rashani a ouvert le score pour les clermontois dès la 10ème minute (0-1). Ni Haïdara, Danso, Gradit ou encore Farinez n'ont pû s'interposer suite au contrôle orienté de Bayo.

Après une période moins dynamique où il a fallu beaucoup de travail pour arracher des situations devant le but de Djoco, c'est sur coup de pied arrêté que le racing a pû concrétiser sa domination. D'abord sur un corner rapidement joué entre Clauss et Sotoca, mal renvoyé par la défense clermontoise et qui permet à Danso d'égaliser d'une pichenette (1-1, 39ème).

Puis en toute fin de première période, avec les mêmes acteurs : Après un coup-franc tiré par Clauss, Sotoca se fait oublier de Djoco pour lui chiper le ballon dans le dos. L'attaquant lensois connait enfin à nouveau de la réussite sur son tir enroulé. Un des buts de l'année pour son scénario et l'angle de la frappe!

Le racing est revenu des vestiaires avec les meilleurs intentions. Le break intervient une nouvelle fois à la suite d'un coup de pied arrêté. Cette fois-ci, c'est Haïdara qui valide sa forme de l'année 2022 avec une reprise dans la surface (3-1, 59ème). Le rythme est ensuite retombé, même si les lensois ont encore facilement dominé le reste de la rencontre.

Les sang et or remontent temporairement à la 6ème place de Ligue 1.

Buteurs lensois :

Kevin Danso (39ème); Florian Sotoca (45ème+4);

Massadio Haïdara (58ème).