La confÃ©rence de presse avant Clermont

Le RC Lens reçoit Clermont samedi, à Bollaert-Delelis. Il s'agira du dernier match avant la trêve, et avant un sprint final en championnat assorti d'un calendrier peu favorable.

Groupe



Saïd devrait être de retour dans le groupe. Corentin Jean en reprise. Medina et Louveau suspendus, Frankowski de retour.

Medina



F.H. : "A l'image de la défense centrale, il est solide depuis plusieurs matchs. Sa suspension est contrariante, mais des joueurs en forme et qui s'entrainent bien pourront le suppléer."



Clauss



F.H. : "Le joueur que je connait depuis 20 mois est le même, avec son enthousiame, parfois sa frustration, et son exigence. Je le sent bien, comme ce matin. Il reste lui-même et c'est une des clef de sa réussite."

Clermont



F.H. : "Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs, mais ils ont aussi gagné à Marseille et Nice. Ils ont toujours beaucoup de qualité dans leur jeu de position, leurs sorties de balles. Ils sont bien organisés sur le plan défensif. Maintenant ce qui m'intéresse toujours c'est le match que nous allons faire."



L'équipe réserve



F.H. : "On veut tous que la réserve évolue en National 2. C'est un championnat difficile. Je suis inquiet par leur situation. En terme de formation, il vaut mieux l'avoir en N2. Il faudra faire une série car le trou est creusé..."