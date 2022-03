Metz - Lens : 0 - 0 (score final)

Messins et lensois se sont neutralisés ce dimanche après-midi à Saint-Symphorien, sur le score nul et vierge de 0 à 0.

Les lensois ont dominé territorialement la première période. Mais comme souvent ces dernières semaines, le trio offensif Kalimuendo - Sotoca - Kakuta n'a pas réussi à trouver l'efficacité, en ne cadrant aucune frappe durant les 45 premières minutes.



La seconde période a été plus dynamique, avec deux équipes qui cherchaient les trois points. Les lensois ont ainsi d'abord dû répondre à la réaction messine. Franck Haise a cherché la solution, en utilisant ses cinq changements, sortant notamment Seko Fofana et Arnaud Kalimuendo en faveur de Berg et Ganago. Ce dernier a sû se procurer quelques occasions, jusque dans les arrêts de jeu. Sans succès, Lens rentre avec un seul point de son déplacement, et aucun tir cadré.