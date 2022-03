La confÃ©rence de presse avant Metz

Le RC Lens doit encore chercher à rebondir après une défaite à domicile face à Brest. Dimanche, il faudra être plus efficace à Metz, avant-dernier de la L1.

Groupe



Saïd encore indisponible. Retour espéré la semaine prochaine. Frankowski suspendu. Jean toujours en reprise.

Brest



F.H. : "J'ai des regrets. Pas dans le jeu. J'ai regardé deux fois de plus le match en entier. On a dix occasions, ils en ont deux. On a eu beaucoup de tirs, de centres... Cette efficacité nous a encore manqué, le regret est dans ce domaine là."

Metz



F.H. : "C'est une équipe aggressive et solide en défense placée. Pour une équipe de bas de tableau, ils sont compacts et solides. Il nous faudra beaucoup d'entrain et de justesse dans notre jeu pour les bouger."



Parcours en L1



F.H. : "Très clairement le niveau de la L1 est plus homogène, par le haut, que l'an passé. Des équipes progressent. Peu d'équipes aujourd'hui sont sans objectif. Le niveau est plus dense. Des clubs comme nous avec un budget du 3ème tiers sont là, avec des moyens plus limités. Les gros sont aussi là."



Kevin Danso



F.H. : "Il découvre la défense à trois mais il progresse énormément. Il fait encore des erreurs comme face à Brest. Notre défense me semble progresser. Dans la sortie de balle on avance aussi. Surtout avec Facundo et Jonathan, mais Kevin aussi. Il garde ses qualités et assimile nos principes."