Lens - Brest : 0 - 1 (score final)

Les lensois se sont fait surprendre cet après-midi à Bollaert-Delelis, par des brestois qui se sont imposés 1 but à 0 (Honorat, 59ème minute) et se présentaient dans un dispositif tactique sur-mesure.

Malgré une domination sang et or tout au long du match, les bretons auront mieux sû profiter de leurs rares mais dangereuses occasions. Côté lensois, on regrettera les occasions manquées, notamment par Kakuta, Sotoca ou encore Frankowski. Le racing, qui pouvait espérer maintenir la pression dans la course à l'Europe, effectue une très mauvaise opération.