La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de Brest

Après une bonne opération contre Angers, le RC Lens cherchera à bonifier ce résultat et à continuer sa bonne série en recevant Brest, samedi après-midi à Bollaert-Delelis. Franck Haise fait le point.

Groupe



Corentin Jean est le seul indisponible (ménisque). Deux incertains: Saïd (reprise), et Frankowski (cheville).

Brest



F.H. : "Le score à l'aller a été sévère. On prends quatre buts même si on s'est aussi créé des occasions. Evidemment qu'on est obligé de faire un petit rappel. Mais on est des compétiteurs, ils s'en souviennent et on cherchera à faire autre chose."



D. Pereira Da Costa



F.H. : "Je l'ai suivi dès mon arrivée à Lens, il était avec les U17. Sur les deux années où il est avec les pros il a évolué. Dans ses semaines d'entrainement, il réussi à avoir un niveau d'intensité et de qualité intéressants. L'an dernier il découvrait. Aujourd'hui c'est pleinement un joueur du groupe, qui est entrain de progresser. Il faudra qu'il soit plus dur, notamment sur les phases défensives.

Je n'ai pas de crainte concernant les kilos qu'il pourrait lui manquer. Il travaille en salle de muscualtion. Son but est aussi d'éviter les duels, balle au pied !"



L'Europe ?



F.H. : "C'est très ouvert. Et on peut être satisfaits d'être en position avec les équipes qui peuvent y prétendre. J'espère jusqu'au bout, comme l'an passé.

Je suis très heureux d'avoir acté quasiment le maintien à la 26ème journée, avec 40 points. Le président nous avait donné cet objectif, de péréniser le club, de laisser le maillot là où on l'a trouvé. Mais on ne se fixe pas de limite, c'est une évidence."