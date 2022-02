Angers - Lens : 1 - 2 (score final, victoire)

Le SCO Angers a longtemps donné du fil à retordre au RC Lens, avant de plier sur deux actions où Jonathan Clauss a brillé.

La première période a globalement été dominée par les angevins. Battus dans le pressing et avec trop de déchet technique, les lensois ont été incapables de déployer leur jeu face à des scoïstes qui souhaitaient se relancer.

Cette domination a continué en seconde période, où le SCO a finalement ouvert la marque grâce à Fulgini, qui bat Leca de l'entrée de la surface (1-0, 49ème).



Le tournant du match intervint à la 70ème minute, avec l'expulsion de Chô à Angers. Mais c'est le soleil angevin qui a aidé le racing. Aveuglé par celui-ci, le gardien Petkovic a été pris à la faute sur un centre de Jonathan Clauss, mal dégagé par les défenseurs noir et blanc. C'est Mendy qui marque contre son camp et remet les équipes à égalité (1-1, 74ème).

Même scénario trois minutes plus tard: Jonathan Clauss arme un centre-tir côté droit, qui lobe directement le portier monténégrain et termine dans le petit filet. Le racing a renversé le match face à une équipe en manque de confiance et en infériorité numérique (2-1, 77ème).



Les dernières minutes auraient pû voir les lensois sceller le score, mais Ganago notamment rate l'occasion en tentant un extérieur du pied droit dans son face-à-face (87ème). Le racing rentre avec les trois points et confirme définitivement son regain de forme en championnat!

Buteur(s) lensois :

B. Mendy (CSC) 74ème; J. Clauss 77ème.