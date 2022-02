La confÃ©rence de presse avant Angers

Le RC Lens se déplace à Angers dimanche, 15h00, pour tenter d'y confirmer son regain de forme face à des scoïstes qui pointent à 8 points des lensois. Franck Haise fait le point après une semaine de travail consécutive à un bon match nul acquis face à Lyon.

Groupe



Corentin Jean a subit une petite intervention au ménisque et est forfait.

Jonathan Gradit a été de retour à l'entrainement collectif cette semaine, il est disponible. Au contraire de Wesley Saïd, sur le retour mais pas pour ce week-end.

Lyon



F.H. : "Contre Lyon on a fait un match complet, et c'était obligatoire pour espérer quelquechose contre eux. Je suis très satisfait de ce que l'on a produit. J'attends sur les 13 matchs qui viennent que l'on soit proche de ce type de match."



Angers



F.H. : "La dynamique est une chose, le match à venir en est une autre. A Angers il leur reste un collectif de qualité."



Calendrier favorable ?



F.H. : "Je ne pense pas qu'il y ait des matchs à notre portée, ou pas à notre portée. Je regarde les adversaires, nos matchs, et ce que l'on met dedans. Ce qui m'intéresse c'est de les mettre en difficulté, plutôt que l'inverse."



L'efficacité défensive de retour ?



F.H. : "Pour avoir des ambitions de résultat, on est obligés d'avoir de l'intensité et de la qualité. L'objectif contre Angers et les douze matchs suivants c'est d'être solides et intenses, et de poser des problèmes à l'adversaire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup d'attentes face à Angers !"