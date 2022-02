RC Lens - Bordeaux : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Bordeaux qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-2, après avoir mené 3-0 à la 27ème minute et déjoué le reste du match en permettant aux bordelais de croire à une égalisation à 3-3. Le racing enregistre tout de même trois points importants qui lui permettent de se replacer dans la course à la cinquième place et à l'Europe.

FARINEZ (4.5) : Peu efficace ce dimanche, le vénézuélien doit encore monter en puissance en match avant de rassurer réellement. Il a manqué cette occasion de s'affirmer alors que les lensois avaient besoin de sérénité derrière.



MEDINA (7) : Un match plein de l'argentin qui a été le meilleur défenseur cette fois-ci. Il embrasse clairement le rôle de relanceur, avec plus de maîtrise que lors des derniers matchs. Sauve son équipe d'un troisième but quand Lens pliait.



DANSO (5) : Il a semblé moins serein et à la limite de la rupture sur certaines interventions. Et parfois pris de vitesse.



WOOH (6) : Il a éclairé son match avec un pénalty acquis avec un peu de générosité de la part du corps arbitral. Toujours plein de promesses dans sa progression malgré son faible temps de jeu.



CLAUSS (5) : Il a réussi à trouver des espaces dans lesquels accélérer le jeu, mais il a manqué de justesse technique pour se montrer vraiment dangereux.



HAÏDARA (7) : Décidément en forme après son retour de la CAN. Il a livré un match propre, ponctué d'une passe décisive pour Fofana après une belle chevauchée sur son flanc gauche.



FOFANA (6.5) : A nouveau buteur, on retrouvé en grande partie le Seko Fofana stratosphérique de 2021. On notera néanmoins comme points négatifs sa perte de balle menant au 3-2, et le couac de son remplacement, qu'il a refusé au détriment de Sotoca.



DOUCOURÉ (6) : Averti pour une semelle, il a livré son abattage habituel. Aurait pû se montrer décisif avec une très belle passe, si Ganago avait remporté son duel, pour une fin de match moins stressante.



KAKUTA (6) : Le meneur de jeu a livré sa meilleur partie depuis un moment. Hargneux au pressing, il a plus varié son jeu que dernièrement. Buteur sur pénalty pour le 2-0.



SOTOCA (5) : On a retrouvé là aussi le Florian Sotoca que l'on connaissait, avec beaucoup d'énergie pour redescendre sur le terrain presser et se rendre disponible. Cela avec les mêmes conséquences sur sa présence offensive, même s'il a aussi eu de bons ballons à jouer en première période. Averti en seconde pour avoir haussé le ton avec Guilavogui.



KALIMUENDO (7) : Très intéressant dans le pressing, il a retrouvé l'efficacité en ouvrant le score dès la 10ème minute sur une frappe peu puissante mais bien placée.